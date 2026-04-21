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Basketball-Wembanyama élu meilleur défenseur de la saison en NBA
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 00:47

Victor Wembanyama, l'intérieur des San Antonio Spurs âgé de 22 ans, a été désigné lundi meilleur défenseur de la saison de NBA, le championnat nord-américain de basketball, une récompense qui lui a été attribuée à l'unanimité.

Cette annonce est survenue alors que les Spurs disputent le premier tour des play-offs face aux Portland Trail Blazers.

"Wemby", finaliste des Jeux olympiques de Paris en 2024 avec l'équipe de France, est également en lice pour le titre de meilleur joueur de la saison NBA (MVP).

(Rédaction de Paris)

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