Basketball-Les Bleus surpris par la Géorgie en 8es de finale de l'Euro

L'équipe de France masculine de basket a été éliminée à la surprise générale dimanche en huitièmes de finale de l'Eurobasket par la Géorgie (80-70).

Les Bleus, vice-champions olympiques l'été dernier à Paris, sont tombés de haut à Riga face à la 24e nation mondiale, qui jouera son premier quart de finale d'un Championnat d'Europe face à la Finlande, surprenante tombeuse du favori serbe samedi soir (92-86).

Les hommes du sélectionneur Frédéric Fauthoux ont mené les débats moins de quatre minutes seulement sur l'intégralité de la partie avec quatre points d'avance au maximum en début de seconde période (44-40).

La France a souvent été en réaction, parvenant tout de même à égaliser après avoir compté jusqu'à neuf unités de retard au début du quatrième et dernier quart-temps (de 54-63 à 66-66). Mais Tornike Shengelia et Kamar Baldwin, grâce à un trois points du premier nommé et trois lancers francs du deuxième, ont créé un nouvel écart avant de sceller leur succès historique.

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris; version française Zhifan Liu)