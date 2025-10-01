Bartomeu accusé d’abus de fonction
La justice espagnole contre Bartomeu saison 10.
Président du FC Barcelone de 2014 à 2020, Josep Maria Bartomeu est accusé d’abus de fonctions et d’administration au cours de ses six années de mandat , selon l’AFP. Le dirigeant catalan devra prochainement s’expliquer devant un juge pour la tenue de plusieurs commissions cachées, sans avoir consulté son conseil d’administration. Il s’agirait de plusieurs opérations financières injustifiées impliquant, le transfert de l’attaquant Malcolm en provenance de Bordeaux en 2018, recruté pour 40 millions d’euros. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
