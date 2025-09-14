Barcola porte Paris face à Lens

Sans vraiment trembler face à des Lensois trop imprécis dans les trente derniers mètres, le PSG s'est facilement imposé (2-0) au Parc des Princes grâce à un doublé de Bradley Barcola. Une belle perf' ternie par la blessure de trois nouveaux joueurs : Khvicha Kvaratskhelia, Lucas Beraldo et Kang-in Lee.

PSG 2-0 Lens

Buts : Barcola (15 e , 51 e ) pour le PSG

Qui dit retour de trêve pour Paris dit turnover. Pas d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés. Pas de Marquinhos, Pacho, Fabián Ruiz, Nuno Mendes ou João Neves, préservés. Luis Enrique, lui, est en tribunes le bras en écharpe, forcément avec dans un coin de sa tête – même s’il ne l’avouera jamais -, la première échéance européenne de la saison de mercredi, face à l’Atalanta, en Ligue des champions. Oui, tout était réuni pour que le PSG lâche des points face au RC Lens de Pierre Sage. Mais Bradley Barcola a endossé avec plaisir le costume de patron et porté ce PSG, grâce à un joli doublé, pour l’emmener vers un quatrième succès en autant de journées disputées. Énième preuve que ce Paris-là, champion d’Europe, n’a pas grand-chose à craindre dans son jardin de la concurrence trop affaiblie présente en Ligue 1.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com