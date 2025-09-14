Barcola, ce leader d’attaque dont Paris a besoin

Auteur d’un doublé pour offrir la victoire au PSG contre Lens, Bradley Barcola démarre une nouvelle fois sa saison en trombes. Un soulagement pour le club de la capitale, qui va devoir trouver des solutions pour composer son attaque dans les prochaines semaines.

La fin d’été 2024 lui avait permis de se révéler au fil des stats qui s’empilaient chaque week-end aux quatre coins de l’Hexagone. Dix buts précisément entre août et début novembre et déjà une partie de l’équation du départ de Kylian Mbappé résolue pour le PSG. Un an plus tard, Bradley Barcola a donc décidé d’entamer une nouvelle fois la saison pied au plancher. Doublement décisif à Toulouse, titulaire et buteur avec les Bleus pendant la trêve, le n°29 a conduit son équipe à la victoire contre Lens, ce dimanche. Une – rare – bonne nouvelle pour l’attaque du club de la capitale.

Allô Bradley, bobo

Luis Enrique a eu le temps de digérer l’information : pendant de longues semaines, il devra composer sur un fil avec son attaque, amputée de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé. Le trio aligné contre Lens avait pourtant fière allure, mais Khvicha Kvaratskhelia n’aura passé qu’une demi-heure sur la pelouse, avant de céder sa place à Ibrahim Mbaye. Et voici donc toute la ligne offensive titulaire sur le flanc. Quatrième homme de la rotation, Barcola se retrouve de fait première option offensive comme on dit au basket, pour une durée indéterminée.…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com