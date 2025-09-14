Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Barcelone pulvérise Valence avec trois doublés
information fournie par So Foot•14/09/2025 à 23:05
Barcelone pulvérise Valence avec trois doublés
Barcelone 6-0 Valence
Buts : Lopez (29
e
et 56
e
), Raphinha (53
e
et 66
e
) et Lewandowski (76
e
et 86
e
)
Même sans Lamine Yamal, Barcelone sait faire mal.…
Certains n’ont pas passé un bon dimanche. À l’occasion du match opposant le Paris Saint-Germain à Lens et comptant pour la quatrième journée de Ligue 1, des supporters visiteurs se sont plaints du comportement des autorités. Le groupe des Red Tigers 1994 a résumé ...
Lire la suite
L'OL pensait poursuivre son sans-faute en Bretagne après avoir globalement maîtrisé son sujet, mais l'expulsion de Tyler Morton et surtout l'entrée du jeune Mohamed Kader Meîté ont tout changé pour le Stade rennais, qui a fini par l'emporter grâce à un doublé de ...
Lire la suite
Soudain, les barrières tombent, et un flot de manifestants pénètrent sur Gran Via, en plein coeur de Madrid: brandissant drapeaux et pancartes fustigeant le "génocide sioniste" à Gaza, plus de 100.000 manifestants propalestiniens viennent de signer dimanche la ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer