Barcelone ne lâche pas le Real
Real Oviedo 1-3 FC Barcelone
Buts : Reina (33 e ) // Garcia (56 e ), Lewandowski (70 e ), Araujo (88 e )
Action, réaction.…
QB pour SOFOOT.com
D’un Z qui veut dire Zaroury. Le Panathinaïkos est le premier leader officiel de la Ligue Europa cette saison, et il le doit en grande partie à Anass Zaroury. L’ancien lensois a inscrit un triplé (13 e , 19 e , 68 e ) lors de la large victoire de son équipe sur ... Lire la suite
Secoué à Utrecht, l'Olympique lyonnais a réussi à tirer les marrons du feu grâce à un bijou de Tanner Tessmann (0-1). L'OL se place tout de suite dans le peloton de tête, comme Lille. Utrecht 0-1 Lyon But : Tessmann (75 e ) Cinq mois après son élimination rocambolesque ... Lire la suite
Mais où s’arrêtera-t-il ? Sorti du banc contre Brann ce jeudi, Olivier Giroud a écrit une nouvelle page de sa légende en offrant la victoire au LOSC, d’un coup de tête imparable, à la 80 e minute (2-1). Son troisième but sous le maillot des Dogues, pas anodin puisqu’il ... Lire la suite
Décevant devant son public, Lille a frôlé la correctionnelle contre le petit poucet norvégien, Brann. Olivier Giroud est néanmoins sorti de sa boîte dans le money time pour mettre le LOSC sur les bons rails dans cette Ligue Europa (2-1). Un départ en mode diesel. ... Lire la suite
