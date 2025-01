Barça : Raphinha met une balle à son club au sujet de l’affaire Olmo-Víctor

Si c’est le capitaine qui le dit…

À cause de ses problèmes financiers et d’un plafond salarial trop élevé, le FC Barcelone n’est pas en mesure, actuellement, d’inscrire Dani Olmo et Pau Víctor auprès de la Liga et de la Fédération espagnole pour la deuxième partie de saison. Les deux joueurs sont donc sur le papier, depuis le 1 er janvier, libres de s’engager où ils le souhaitent. Un vrai sketch qui ne fait pourtant pas rire grand monde, en Catalogne. Et Raphinha ne s’en est d’ailleurs pas caché, en conférence de presse ce mardi.…

JB pour SOFOOT.com