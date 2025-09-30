Barça-PSG : le choc du moment

Alors que les listes des blessés notables n’ont eu de cesse de s’allonger dans chaque camp en amont de la rencontre, Barcelone et Paris se retrouvent à Montjuïc ce soir pour ce qui sera le premier gros choc européen de la saison. Une belle opportunité de s’étalonner pour deux candidats déclarés à la couronne continentale en fin de parcours.

Joan García, Gavi, Fermín López, Raphinha d’un côté. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos de l’autre. Sept titulaires et un supersub pas maladroit. Voilà la liste des joueurs qui ne fouleront pas la pelouse du stade olympique de Montjuïc ce 1 er octobre 2025. Moins de six mois après un « rendez-vous manqué » en finale de Ligue des champions, la faute à une défense barcelonaise faite de bric et broc et des Intéristes encore conquérants, voilà que le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain peuvent enfin croiser le fer. Mais plutôt que ressasser le passé ou compter les absents, attardons-nous sur un choc qui nous fera quoi qu’il arrive saliver.

Un classique de l’histoire récente en C1

Il faut dire que ces deux grands rivaux, plutôt qu’ennemis, ont pris l’habitude de s’affronter régulièrement sur la plus grande des scènes européennes depuis 2013. À 12 reprises en match officiel très exactement, pour un bilan assez équilibré : Paris compte quatre victoires, Barcelone cinq, et les deux formations se sont quittées dos à dos à trois reprises. Pour des matchs souvent spectaculaires.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com