Barça ou Liverpool : c’est quoi le meilleur tirage pour le PSG ?

Qualifié avec la manière pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG connaîtra la suite de son menu ce vendredi, à l’heure du déjeuner. Avant le verdict, zoom sur les avantages et les inconvénients que représenteraient Liverpool et le Barça pour les Rouge et Bleu.

« J’ai ma préférence, mais je ne souhaite pas la rendre publique » , assurait Luis Enrique ce mercredi soir en conférence de presse, quelques minutes après avoir vu son PSG torpiller Brest. Le technicien espagnol le sait, les choix ne sont pas nombreux à l’orée du tirage au sort : l’impressionnant Liverpool, revigoré par l’arrivée d’Arne Slot, ou le Barça, le club de son cœur qu’il avait déjà martyrisé la saison passée. Dans les deux cas, les Parisiens savent qu’ils devront sortir le (très) grand jeu pour s’offrir une neuvième participation en quarts de finale de la compétition. Mais voici quelques arguments pour déterminer qui des Reds ou des Culés seraient le meilleur tirage pour le club de la capitale.

→ Identité de jeu : À chacun son style

Plutôt jeu de possession catalan ou transitions aiguisées à la sauce Mersey ? Là-dessus, difficile de trancher. Il n’empêche, les motifs d’inquiétude seront différents pour les Parisiens, selon qu’ils devront se frotter aux attaques rapides de Mohamed Salah and co, ou bien à ce qui ressemble peut-être le plus à leur propre miroir en la personne du leader de Liga. « Le Barça, on a déjà vu. J’aimerais bien voir ce PSG contre Liverpool avec des styles différents , estime Patrice Garande, impatient de voir ce que les champions de France ont dans le ventre. Ils concèdent pas mal d’occasions face aux équipes qui osent, donc c’est pour ça que ça pourrait être intéressant contre Liverpool. » …

Tous propos recueillis par TB, sauf mentions.

Par Tom Binet pour SOFOOT.com