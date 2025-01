Baptiste Couilloud : « Anthony Lopes m’a fait découvrir l’escape game »

Baptiste Couilloud, demi de mêlée du LOU, et Anthony Lopes, désormais ex-gardien de l’OL, sont deux purs Gones. Et ils sont aussi devenus, à force de se croiser, de super potes. Le joueur du XV de France raconte cette amitié, alors que le portier retrouve son ancienne équipe ce dimanche, sous les couleurs de Nantes.

Comment elle s’est créée, cette amitié ?

Assez simplement. Il y a quelques années, on a fait un événement au restaurant lors duquel l’équipe du LOU et celle de l’OL étaient un peu mélangées, c’était en 2018 ou 2019. C’était la première fois qu’on se rencontrait, et forcément tous les deux, on était un peu en symbiose, car il y a beaucoup d’éléments dans nos carrières respectives qui nous rapprochent. En tant que sportif, c’est quelqu’un à qui je m’identifiais, parce qu’il a grandi à Lyon, il a toujours joué à l’OL, ce sont des choses que je retrouvais dans ma personnalité. On a plein de points communs. On est restés en contact, on s’écrivait de temps en temps quand lui voulait venir voir les matchs du LOU, et moi les matchs de l’OL. Au fur et à mesure, on est tout simplement devenus des amis. On se voyait en dehors des matchs, on faisait des trucs avec nos familles respectives, c’est devenu un proche. C’est en tant qu’amoureux de l’OL que je l’ai rencontré, et aujourd’hui, le regard que je pose sur lui, c’est celui d’un ami.…

Propos recueillis par Jérémie Baron pour SOFOOT.com