Ballon d'or ou Classique ? Nasser al-Khelaïfi a fait son choix

Le boss du PSG a vite tranché.

Alors, Ballon d’or ou Classique OM-PSG ? Reporté par la préfecture des Bouches-du-Rhône et la LFP à lundi 20h en raison de prévisions météo défavorables, soit en même temps que la cérémonie du Ballon d’or qui pourrait voir le sacre d’Ousmane Dembélé, le Clasico fait beaucoup parler et pousse les fans de foot au choix cornélien. Ce n’est apparemment pas un problème pour Nasser al-Khelaïfi. Selon RMC Sport , le patron du PSG aurait fait son choix, et privilégierait sa présence à la cérémonie du Ballon d’or plutôt qu’au match de son équipe.…

TJ pour SOFOOT.com