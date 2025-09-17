 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
Balerdi, au calme après les tempêtes
information fournie par So Foot 17/09/2025 à 01:36

Balerdi, au calme après les tempêtes

Balerdi, au calme après les tempêtes

On lui promettait le feu face au Real Madrid et Kylian Mbappé après un début de saison raté et le forfait de Nayef Aguerd. Pourtant, Leonardo Balerdi a rappelé qu’il ne fallait pas l’enterrer trop vite. Avec le brassard de capitaine autour du bras.

Le coup de sifflet d’Irfan Peljto sonne comme une triste mélodie au Santiago Bernabéu. Un son qui, instantanément, donne des regrets à tout bon marseillais. Dans une soirée qui a failli se laisser emporter par l’irrationnel, le Real Madrid a vaincu l’Olympique de Marseille, sur deux penaltys transformés par un Kylian Mbappé impitoyable. Le Français a eu des occasions, mais cela ne veut pas dire que l’OM s’est noyé et que sa défense a coulé. Qu’il s’agisse d’Emerson, bien difficile à dépasser sur son côté gauche. Qu’il s’agisse de Gerónimo Rulli, véritable muraille avec pas moins de treize arrêts (deuxième plus gros total de l’histoire de la C1, juste derrière les quinze sauvetages de Dmytro Riznyk lors d’un Shakhtar-PSV, NDLR) . Enfin, Leonardo Balerdi, encore décrié il y a quelques jours, a montré pourquoi il méritait le brassard de capitaine.

Déboires et espoir

La saison de l’Argentin n’avait pas démarré sous les meilleures auspices. Après des résultats en dents de scie contre Rennes et le Paris FC, le numéro 5 était encore sous le feu des projecteurs lors de l’Olympico (0-1), envoyant involontairement le ballon dans ses propres filets. Le but sera finalement attribué à Pavel Šulc, mais le mal est fait. Les déboires s’enchaînent avec l’ Albiceleste , où une erreur de placement poussera Nicolás Otamendi à prendre un carton rouge, dans un match sans enjeu contre l’Équateur (défaite 1-0). Dès lors, les critiques l’ayant accompagné depuis son arrivée en France resurgissent. À commencer par Adil Rami, qui n’hésite pas à pousser une énième gueulante sur le plateau de l’After Foot : « Leonardo Balerdi n’est pas un leader. Cela reste un bon défenseur, mais il commet trop d’erreurs techniques. » Sa place se voit menacée, d’autant que l’OM annonce les arrivées de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd, tous deux alignés en charnière pour leur première apparition, agrémentée d’un but chacun contre Lorient (4-0).…

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com

Copyright © 2025 So Foot

