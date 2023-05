Baisses d'impôts de Macron : "Ca s'appelle un cadeau empoisonné", juge Sophie Binet

La secrétaire générale a éreinté le geste fiscal annoncé par Emmanuel Macron à l'égard des classes moyennes, estimant qu'il s'agit d'une "mauvaise réponse à une vraie question".

Sophie Binet, le 1er mai 2023, à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

"Ca s'appelle un cadeau empoisonné". A l'antenne de France Inter , la cheffe de file de la CGT Sophie Binet s'en est prise aux annonces fiscales d'Emmanuel Macron, qui a dit vouloir "concentrer" deux milliards d'euros de baisses d'impôts sur "les classes moyennes" d'ici à 2027. Le chef de l'Etat n'a pas précisé les mesures envisagées, se contentant d'indiquer que ces baisses s'effectueront "quand la trajectoire budgétaire le permettra dans ce quinquennat".

"Dans notre trajectoire budgétaire" jusqu'en 2027, "il y a deux milliards de baisses d'impôts pour les ménages. Ces deux milliards, j'ai demandé au gouvernement de me faire des propositions pour qu'ils se concentrent sur ces classes moyennes", a-t-il indiqué, lundi 15 mai, sur TF1 .

"La bonne réponse, c'est augmenter les salaires"

"Déjà, les catégories défavorisées ne paient pas d'impôt sur le revenu. Les classes moyennes si, en paient beaucoup, et sont de plus en plus choquées d'être les seules à payer des impôts. Ce qu'il faut, c'est faire payer les impôts aux plus riches et aux entreprises qui en paient de moins en moins", a rétorqué la secrétaire générale de la CGT, à l'antenne de France Inter , mercredi 17 mai. La veille, son homologue de la CFDT Laurent Berger avait critiqué les déclarations d'Emmanuel Macron sur le même ton, y voyant une "forme de paresse à ne pas vouloir regarder autrement la politique fiscale" en France. "Une baisse des impôts, ça ne fait pas une politique sociale", avait-il lancé.

"C'est une mauvaise réponse à une vraie question", estime pour sa part Sophie Binet. "La bonne réponse, c'est augmenter les salaires", avance-t-elle".