Baisse de la note S&P : comment se classe la France par rapport aux autres pays ?

La France a subi vendredi la première dégradation de sa note souveraine par S&P depuis 2013, pour atteindre "AA-", le quatrième cran sur l'échelle de l'agence de notation. Comment se situe Paris par rapport aux autres pays du monde ?

Voici une comparaison avec ses principaux voisins européens et plusieurs autres pays développés, établie en prenant en compte la notation de S&P sur les emprunts à long terme en devises étrangères (les deux autres grandes agences Fitch et Moody's peuvent avoir des évaluations différentes). Les notes évaluent le risque qu'un pays ne rembourse pas ses dettes.

Elles ont eu tendance à se dégrader en moyenne depuis la crise financière de 2008 et la pandémie de 2020 , qui ont fait exploser les dettes publiques. De l'ordre de la moitié seulement des pays avaient une note jugée "non spéculative" en janvier 2023, selon une analyse de S&P.

• Le club très fermé des AAA

Un peu plus d'une dizaine de pays dans le monde voient encore leur dette ornée de la meilleure note , le fameux "triple A". Les États-Unis l'ont perdue en 2011 sur fond de divisions politiques autour de la dette, et la France en 2012.

En Europe, la Suisse (depuis 1988), l'Allemagne (1983), le Liechtenstein (1996), le Luxembourg (1998), le Danemark (2001) peuvent se targuer de détenir cette note depuis longtemps, mais aussi les Pays-Bas , la Norvège et la Suède .

Hors de l'Europe, le Canada , l'Australie et Singapour sont également AAA.

• Ils font mieux que la France (AA+ et AA)

Désormais rétrogradée au quatrième cran de l'échelle S&P, la France est moins classée que les pays notés "AA+" (2e cran) et "AA" (3e cran).

Au sein des "AA+", on trouve notamment l'Autriche , la Nouvelle-Zélande , les États-Unis , Hong-Kong ou encore Taïwan (2022). Juste en dessous, les dettes souveraines des Émirats arabes unis , de la Belgique , du Royaume-Uni , de la Corée du Sud , du Qatar ou encore de l'Irlande sont notées "AA".

• Le petit groupe des AA- auquel la France appartient

La dégradation de la note souveraine de la France vendredi l'a fait entrer dans le petit groupe des pays notés "AA-", auquel appartiennent par exemple la République Tchèque , depuis 2011, et la Slovénie , depuis 2019. La capacité de ces pays à honorer les échéances de leurs dettes reste cependant "très forte", selon les critères de l'agence de notation.

• Juste en dessous, quelques grandes puissances dans les A+

Malgré cette dégradation, la dette de France reste mieux notée que celle de certaines grandes puissances économiques mondiales.

Le Japon et la Chine sont ainsi notés depuis respectivement 2015 et 2017 de la note "A+", cinquième cran de la notation S&P. Appartiennent aussi à cette catégorie le Koweït (depuis 2021) ou encore, depuis cette année, Israël et l'Estonie.

• Et plus bas encore...

Encore en dessous, dans la catégorie "A", on trouve des pays comme l'Espagne .

Quelques pays européens aux finances plus en difficultés se trouvent encore plus loin dans le classement. L'Italie , rare pays européen plus endetté que la France en proportion du PIB, a reçu en 2017 la note "BBB" (9e cran de la notation) et la Grèce est remontée à "BBB-" (10e cran) depuis 2023. Il s'agit de la même note que l'Inde , qui est classée dans cette catégorie depuis 2007.

Jusque ce cran-là, la dette du pays est jugée de "qualité moyenne" et l'emprunt non spéculatif. En-deçà (à partir de BB+ et en dessous) se trouvent encore 13 crans de notation, allant jusqu'au "défaut" (D), pour les pays jugés dans l'incapacité de rembourser leurs dettes.