Bagarre générale, joueur blessé et menaces de mort : en Dordogne, un match de Départemental tourne au fiasco
Ça cogne en Dordogne.
Samedi soir, au stade Paul-Couvidat de Terrasson-Lavilledieu, le foot amateur a encore montré son visage le plus rugueux et n’a décidément rien à envier aux derbys d’Istanbul. La rencontre de Départemental 2 entre Terrasson et la réserve de Thenon/Limeyrat s’est terminée dans un chaos tel que la gendarmerie a dû débarquer pour calmer les esprits. …
SF pour SOFOOT.com
