Azzedine Ounahi forfait pour le reste de la CAN ?

Une qualification et un coup dur.

Drôle de dimanche pour le Maroc. Tombeurs de la Tanzanie, les Lions de l’Atlas ont validé leur billet pour les quarts de finale de la CAN, tout en retrouvant Achraf Hakimi, titulaire et sur le pré pendant 90 minutes. Mauvaise nouvelle toutefois : Azzedine Ounahi ne rejouera pas dans ce tournoi , à en croire les informations de L’Équipe . Débarqué au stade Prince Moulay Abdallah en béquilles, l’ancien Phocéen souffrirait d’une déchirure au mollet survenue à l’entraînement et devrait manquer six semaines de compétition.…

TB pour SOFOOT.com