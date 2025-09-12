Aymeric Laporte finalement de retour à Bilbao

Ça a fini par s’ouvrir pour Laporte.

Dix jours après un transfert vers l’Athletic Club refusé par l’UEFA, Aymeric Laporte a fait finalement son grand retour , ce jeudi, dans le club basque et quitte Al-Nassr. Selon L’Équipe , l’instance du foot européen avait bloqué la transaction du franco-espagnol, la faute à des négociations beaucoup trop longues de la part du club saoudien, ayant empêché l’enregistrement du défenseur dans les temps. Après une demande de dérogation de la part de la fédération espagnole de football, la FIFA a finalement accepté le transfert du joueur de 31 ans à Bilbao. …

KM pour SOFOOT.com