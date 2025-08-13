Axel Witsel trouve un nouveau point de chute en Liga
36 ans et toujours dans le coup.
L’expérimenté Axel Witsel s’est officiellement engagé ce mardi soir avec Gérone . Après une saison majoritairement passée sur le banc de l’Atlético de Madrid, l’international belge (132 sélections) a signé libre de tout contrat avec les Blanquivermells pour une pige d’une saison.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer