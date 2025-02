Avi Assouly, la voix du peuple marseillais

Au micro de France Bleu Provence, la voix d'Avi Assouly a accompagné l'OM dans les meilleurs moments, comme dans les pires. Il est décédé la nuit dernière à 74 ans. Nous l'avions rencontré en 2012, lorsqu'il s'était retrouvé dans d'autres gradins... ceux de l'Assemblée nationale.

Il n’est pas là depuis une semaine, mais il sait déjà que l’homme qui vient de poser une tasse de café, un sucre et un Speculoos devant lui est supporter de l’OM. Avi Assouly a vite pris ses marques dans le quartier du Palais Bourbon. « Tu sais, j’ai les yeux grands ouverts. C’est énormissime. C’est la ligue des champions ! » Le 17 juin 2012, l’ancien commentateur des matchs de l’OM sur France Bleu Provence a été élu député. À sa grande surprise, et deux ans et demi seulement après avoir débuté dans le milieu en tant que délégué aux Grands évènements sportifs de Provence-Alpes-Côte d’Azur . « Moi j’étais très loin de penser que je ferais de la politique un jour, avoue-t-il. C’est Michel Vauzelle, le président de la région, qui m’a convaincu en me disant que je restais dans mon bain naturel, c’était la même eau avec laquelle j’allais me laver au quotidien. »

Charme et Tchèques

Malgré son inexpérience en politique, Avi Assouly n’est pas ce qu’on peut appeler un perdreau de l’année sur la scène marseillaise. « C’est la voix de l’OM. Quand j’allais à la Commanderie, les gens s’exclamaient en voyant les joueurs, mais aussi en apercevant Avi » , présente Sébastien Volpe, fondateur du site Le Phocéen . Pour situer le statut social du bonhomme, disons simplement qu’Avi avait le droit de poser la première question à chaque conférence de presse et qu’il était le seul devant lequel tous les Marseillais s’arrêtaient à tous les coups en zone mixte. Évidemment, ses détracteurs l’accusent d’avoir volé un peu trop près du soleil. « C’est un mec de Tapie ! ça veut tout dire, et je trouve ça léger de la part de la gauche d’envoyer un mec comme ça à l’Assemblée » , s’emporte l’un d’eux.…

Article paru en septembre 2012 dans le numéro 99 de So Foot.







* Avi Assouli a occupé cette fonction de député jusqu'en mai 2014.

Par Thomas Pitrel pour SOFOOT.com