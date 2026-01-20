Avec un doublé de Mbappé, le Real Madrid ridiculise Monaco

Au fond du trou se trouve l'AS Monaco : en Ligue des champions, ce mardi soir, le club de la Principauté a été très sèchement balayé par le Real Madrid (6-1), avec un doublé de Kylian Mbappé au milieu du nouveau naufrage monégasque. Avant la réception de la Juventus mercredi prochain, les barrages restent possibles. C'est au moins ça de pris.

Real Madrid 6-1 Monaco

Buts : Mbappé (5 e , 26 e ), Mastantuono (51 e ), Kehrer CSC (55 e ), Vinicius Júnior (63 e ) et Bellingham (80 e ) pour les Merengues // Teze (72 e ) pour l’ASM

La dernière fois que le Real Madrid et Monaco se retrouvaient sur un terrain, les adultes qui ont aujourd’hui 34 ans devaient négocier pour gratter un bout de deuxième période, avant d’aller au lit et de rêver du score final. C’était l’épopée de 2004, c’était une autre AS Monaco, plus fringante, plus légendaire, et un autre Real, à la sauce galactique. Nous voilà 22 ans plus tard, dans un Santiago Bernabeu rénové et avec un monde d’écart, voire un peu plus encore, entre deux équipes « malades ». Le club azuréen va repartir de la capitale espagnole — endeuillée par le drame ferroviaire d’Adamuz en Andalousie pour rappeler que le foot est parfois bien secondaire — avec les valises pleines, un score de tennis (6-1) et la sensation que la crise ne fait que commencer en Principauté.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com