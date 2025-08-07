Avec neuf joueurs nommés au Ballon d’or, le PSG et la Ligue 1 réalisent un double record
La Ligue des talents.
Le Paris Saint-Germain rafle 9 places sur 30 dans la liste des nommés au Ballon d’or 2025. Une performance XXL qui récompense le collectif solide affiché par les champions d’Europe tout au long de la saison, mais qui permet également d’établir deux records. …
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
