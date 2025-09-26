Avec les blessés, le PSG pourrait intégrer des jeunes contre Auxerre
Les stagiaires de seconde prennent du galon.
Alors que l’infirmerie du PSG se remplit peu à peu (Dembélé, Doué, Neves, Barcola, et maintenant Marquinhos), Luis Enrique a appelé cette semaine cinq jeunes du centre de formation : Martin James (17 ans), Wassim Slama (16 ans), Mathis Jangeal (17 ans), Yanis Khafi (19 ans) et Quentin Ndjantou (18 ans), par ailleurs bloqué par son club pour la Coupe du Monde U20.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
