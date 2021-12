« Avec le Covid, la santé mentale des employés est devenue primordiale »

C’est une carte mondiale des risques pour les entreprises établie chaque année par l’institut Ipsos Mori pour le compte de International SOS, spécialiste de l’assistance médicale aux travailleurs expatriés. Fondée en 1985 par Arnaud Vaissié et le Dr Pascal Rey-Herme, cette société travaille pour la quasi-totalité des entreprises du CAC 40 en France (82 % et un ensemble d’ETI et PME). Pour dresser cette cartographie, près de 1 000 professionnels du risque dans plus de 75 pays, des cadres dirigeants et directeurs de ressources humaines notamment, membres des comités exécutifs des entreprises, sont interrogés sur les risques qu’ils constatent et anticipent pour leurs employés.

Le Covid occupe bien évidemment une place prépondérante dans les esprits de ces manageurs. Néanmoins, Cécile Caplin, responsable sûreté France de International SOS, relève une certaine « myopie du Covid » qui cache d’autres problèmes. « Il y a deux types d’angles morts liés au Covid concernant les risques dans le monde, explique-t-elle. D’une part, la pandémie a contribué à oublier les maladies chroniques et les soucis de santé mentale des employés, avec l’impact fort du télétravail. D’autre part, au niveau de la sûreté des personnes et des entreprises, le risque Covid, avec la difficulté de se déplacer sur la planète en raison des restrictions au niveau des voyages, a fait oublier les autres risques, qu’ils soient

