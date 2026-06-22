Avec ce forfait, l'Allemagne perd un gros argument

Un gros coup dur pour la Mannschaft . Au surlendemain de sa belle victoire contre la Côte d’Ivoire, une mauvaise nouvelle est venue entacher le très bon début de compétition de la sélection allemande. Sorti prématurément à la mi-temps contre les Éléphants après s’être tordu la cheville, Nico Schlotterbeck est officiellement forfait pour la suite de la compétition . Selon son club de Dortmund, le défenseur allemand souffre d’une blessure au ligament interne de la cheville gauche. Un lourd tribut qui ne lui permettra donc pas de continuer la compétition.

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ABS pour SOFOOT.com