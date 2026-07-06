Avant l'Égypte, l'Argentine craint surtout l'arbitrage français

Panique à bord. Du côté de l’Argentine, la nomination de l’arbitre français François Letexier et de ses deux assistants pour encadrer le huitième de finale entre l’ Albiceleste et l’Égypte ce mardi (18 heures) a du mal à passer . La faute notamment aux différends et aux tensions qui existent depuis la légendaire finale du Mondial 2022 entre Français et Argentins. Les médias argentins sont en tout cas assez inquiets vis-à-vis de l’arbitrage.

Letexier a déjà exclu en Argentin en Ligue 1

Chaîne de télévision sportive en Argentine, TyC Sports a brossé un portrait de François Letexier sur son site Internet. Et avant même de dérouler l’historique et la carrière du Breton, le média argentin a affiché une vidéo de l’expulsion de Nicolas Tagliafico face à Monaco cette saison après une horrible semelle sur la cheville de Lamine Camara. Et l’arbitre de cette rencontre qui a dégainé le rouge n’était autre que… François Letexier lui-même ! Un fait que TyC Sports juge comme « une curiosité » .…

VM pour SOFOOT.com