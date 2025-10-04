 Aller au contenu principal
Avant d’accueillir Corinne Diacre, Marseille vire son coach
information fournie par So Foot 04/10/2025 à 16:46

Début de saison agité chez les Marseillaises.

L’épisode avait fait du bruit en début d’été, mais voilà que Frédéric Gonçalves en paye désormais les pots cassés . Au centre des débats quand à une bagarre en amical à la fin de été, qui a notamment conduit au départ de Thorisdottir, l’entraîneur des nouvellement nommées les Marseillaises a vu con contrat rompu par le club phocéen. Déjà mis à pied fin août, il quitte donc définitivement le club . Dans un communiqué publié dans la journée , l’Olympique de Marseille « annonce la rupture anticipée de sa collaboration avec Frédéric Gonçalves, qui n’assurera plus ses fonctions d’entraîneur de l’équipe féminine . »…

JF, avec LB pour SOFOOT.com

