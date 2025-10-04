Avant d’accueillir Corinne Diacre, Marseille vire son coach

Début de saison agité chez les Marseillaises.

L’épisode avait fait du bruit en début d’été, mais voilà que Frédéric Gonçalves en paye désormais les pots cassés . Au centre des débats quand à une bagarre en amical à la fin de été, qui a notamment conduit au départ de Thorisdottir, l’entraîneur des nouvellement nommées les Marseillaises a vu con contrat rompu par le club phocéen. Déjà mis à pied fin août, il quitte donc définitivement le club . Dans un communiqué publié dans la journée , l’Olympique de Marseille « annonce la rupture anticipée de sa collaboration avec Frédéric Gonçalves, qui n’assurera plus ses fonctions d’entraîneur de l’équipe féminine . »…

JF, avec LB pour SOFOOT.com