information fournie par So Foot • 13/02/2025 à 18:41

Aux États-Unis, un projet d’une ligue professionnelle parallèle à la MLS va voir le jour

Deux D1 pour le prix d’une ?

La United Soccer League (USL) lancera une ligue masculine de Division 1 en 2027-2028 , apportant le plus haut niveau de football à davantage de communautés. « Aujourd’hui est un moment déterminant pour l’USL et l’avenir du soccer aux États-Unis , a déclaré Alec Papadakis, PDG de l’USL ce jeudi matin. La création d’une ligue de Division 1 est un pas en avant audacieux, qui élargit l’accès à la compétition de haut niveau, approfondit les liens entre nos communautés et nous permet de franchir une nouvelle étape. »…

BGC pour SOFOOT.com