Aux Etats-Unis, un peu plus d'inflation et une consommation qui s'essouffle

Le siège du département du commerce américain à Washington, aux États-Unis. ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

L'inflation a légèrement rebondi le mois dernier aux Etats-Unis, selon un indice officiel publié vendredi montrant aussi que les consommateurs américains sont plus frileux au moment de passer à la caisse.

Dans la première économie mondiale, les prix ont progressé de 2,3% sur un an en mai, selon l'indice PCE, publié par le ministère du Commerce.

L'augmentation était de 2,2% le mois précédent (valeur révisée en hausse, l'indice ayant d'abord été annoncé en moindre progression, de 2,1%).

Ce regain ne surprend ni les analystes, ni la Réserve fédérale (Fed).

Son président Jerome Powell avait dit cette semaine, devant les parlementaires américains, qu'il s'attendait à voir le PCE augmenter de 2,3% sur un an en mai.

Après avoir atteint des niveaux très élevés au moment de la pandémie de Covid-19 (avec un pic autour de 7% au printemps 2022), l'inflation a jusqu'ici reflué aux Etats-Unis, avec quelques à-coups.

Sur le papier, elle est même désormais proche du niveau souhaité par la Fed, qui est de 2%.

Toutefois, la plupart des experts et banquiers centraux pensent que les prix ne vont pas rester longtemps étanches aux droits de douane mis en place par Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier.

Les responsables de la Fed considèrent que l'indice PCE devrait atteindre 3% d'ici à la fin de l'année, selon la médiane de leurs prévisions actualisées la semaine dernière.

En attendant, les données officielles sur l'inflation ont encore peu déraillé, portant le président Donald Trump à assurer qu'il n'y a "pas d'inflation" et à se féliciter de démentir la doxa économique.

Le chef de l'Etat appelle, sur tous les tons, la Fed à baisser ses taux d'intérêt rapidement pour stimuler l'économie des Etats-Unis.

- Moral en berne -

"L'inflation est restée modérée en mai. On ne distingue guère d'impact généralisé des droits de douane sur les prix", remarque dans une note Heather Long, économiste pour la banque Navy Federal Credit Union.

"Néanmoins, ajoute-t-elle, les consommateurs surveillent de près les hausses de prix et se tiennent à l'écart des concessionnaires automobiles de crainte d'avoir un choc devant les tarifs affichés."

Les voitures et les pièces détachées automobiles importées ont été visées par une surtaxe dès le début du second mandat de Donald Trump.

De la publication de vendredi, les analystes retiennent surtout que les dépenses de consommation s'affichent en repli de 0,1% d'un mois sur l'autre. Et que les revenus des ménages ont quant à eux reculé de 0,4%.

"Nous nous attendons à un ralentissement plus marqué dans les mois qui viennent à mesure que les droits de douane pèseront davantage sur les revenus disponibles", relève Michael Pearce, d'Oxford Economics

Il observe en particulier "un net affaiblissement des dépenses dans les services non essentiels - les voyages et l'hôtellerie-restauration", reflétant selon lui notamment la perte de touristes étrangers.

"Une personne fait obstacle à la baisse du coût de la vie pour les familles: le président Trump", affirme la sénatrice démocrate Elizabeth Warren dans un communiqué, en dénonçant ses taxes sur les importations.

"Se loger coûte toujours plus cher, les licenciements augmentent, les revenus disponibles diminuent et les consommateurs réduisent leurs dépenses car ils deviennent de plus en plus inquiets de l'état de l'économie", dénonce-t-elle.

Un baromètre sur le moral des ménages, actualisé vendredi par l'Université du Michigan, montre que celui-ci est resté plombé en juin, en baisse de 11% par rapport à un an plus tôt.