Aux Etats-Unis, la pire épidémie de rougeole du XXIe siècle

Un soignant prépare un vaccin contre la rougeole dans un centre de santé à Lubbock, au Texas, le 27 février 2025 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Les Etats-Unis ont enregistré depuis début 2025 leur pire épidémie de rougeole en plus de 30 ans, selon un décompte lundi de l'université Johns Hopkins, une crise que le ministre américain de la Santé, le vaccinosceptique Robert Kennedy Jr, est accusé d'alimenter.

Cette maladie très contagieuse et grave, jadis éliminée du pays grâce aux vaccins, signe un retour en force sur fond de baisse des taux de vaccination et de défiance croissante à l'égard des autorités sanitaires.

Avec pour conséquence: 1.277 cas confirmés depuis le début de l'année dans près de 40 des 50 Etats américains, le Texas représentant plus de 60% des cas, selon la base de données de l'université Johns Hopkins.

Il s'agit du plus haut nombre de cas depuis 1992.

L'épidémie a fait trois morts, dont deux jeunes enfants. Un bilan qui serait largement sous-estimé selon plusieurs experts, qui s'inquiètent d'une sous-déclaration des cas.

Avant cela, le dernier décès infantile aux Etats-Unis remontait à 2003, trois ans après que la rougeole y eut été déclarée officiellement éradiquée grâce à la vaccination.

La dernière épidémie d'ampleur avait été enregistrée en 2019 dans des communautés juives orthodoxes de New York et du New Jersey, avec 1.274 cas mais aucun mort à déplorer.

La rougeole provoque de la fièvre, des symptômes respiratoires et des éruptions cutanées, et dans certains cas des complications plus graves, comme une pneumonie et une inflammation du cerveau pouvant occasionner de graves séquelles et la mort.

L'épidémie a éclaté fin janvier dans une zone rurale du Texas (sud) où vit une communauté religieuse mennonite, une population ultraconservatrice et peu vaccinée.

Le ministre Robert Kennedy Jr est accusé d'avoir aggravé cette crise sanitaire en alimentant les craintes à l'égard du vaccin contre la rougeole, notamment par la diffusion de fausses informations à son sujet.

L'année 2025 marque un retour en puissance de la maladie sur le continent nord-américain, le Canada et le Mexique étant également en proie à de fortes épidémies.

Plus de 3.500 cas ont été recensés depuis le début de l'année au Canada, la grande majorité dans la province de l'Ontario, et un nourrisson est décédé.

Et au Mexique, près de 2.600 cas et neuf morts ont été enregistrés, a rapporté début juillet l'Organisation panaméricaine de la santé.