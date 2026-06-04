Aux Bleus la rançon de la gloire ?

L’équipe de France démarre ce jeudi sa préparation pour la Coupe du monde en affrontant la Côte d’Ivoire à la Beaujoire. Dans leurs rangs, les Tricolores comptent huit vainqueurs de Coupe d’Europe, dont cinq ont soulevé la Ligue des champions. Est-ce vraiment un gros avantage ?

Au complet depuis mardi avec le retour des vainqueurs de la Ligue des champions – Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez –, l’équipe de France compte dans ses rangs cinq gars qui ont de quoi afficher un sourire Colgate, mais aussi des petits yeux. Depuis leur triomphe à Budapest, les Parisiens ont enchaîné les célébrations, les réceptions et les sollicitations. Malgré l’échec européen, William Saliba n’y a pas échappé non plus, concerné par le défilé réservé aux Gunners pour fêter le titre de champions d’Angleterre, alors que le roc de Bondy a encore des soucis de dos à régler.

L’idée, c’est qu’au bout de cinq, six ou sept jours, tout le monde soit au même niveau.…

* Si Warren Zaïre-Emery est le joueur qui a disputé le plus de matchs cette saison avec le club de la capitale (54), les têtes de gondole que sont Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola ont respectivement disputé 2 200, 2 558 et 2 971 minutes, tandis que Lucas Hernandez a été aligné à 36 reprises pour 2 071 minutes.

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com