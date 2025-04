Automobile: Nissan prévoit une perte nette jusqu'à 4,6 milliards d'euros pour l'exercice 2024-2025

Le constructeur automobile japonais en difficulté Nissan a annoncé jeudi prévoir une perte nette colossale allant jusqu'à 4,6 milliards d'euros pour son exercice annuel 2024-2025 terminé fin mars, sur fond de douloureuse restructuration.

( AFP / HECTOR RETAMAL )

L'entreprise, très endettée et qui avait annoncé en novembre vouloir réduire ses effectifs et capacités de production, prévoit désormais une perte nette annuelle "entre 700 et 750 milliards de yens", contre une perte de 80 milliards de yens (493 millions d'euros) attendue jusque là, en raison notamment des coûts de la restructuration.

Les résultats de l'exercice 2024-25 seront publiés le 13 mai.