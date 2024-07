Automobile: Mitsubishi Motors veut s'allier à Honda et Nissan (médias)

( AFP / YUICHI YAMAZAKI )

Le constructeur automobile japonais Mitsubishi Motors se prépare à rejoindre un partenariat stratégique entre ses compatriotes Honda et Nissan, a rapporté le quotidien Nikkei, sur fond de difficultés des géants automobiles nippons à s'affirmer face à la concurrence, notamment dans l'électrique.

D'après le journal, Mitsubishi Motors "rejoindra le cadre de l'alliance Honda-Nissan, et les trois entreprises travailleront ensemble pour améliorer leur compétitivité afin de survivre sur un marché hautement concurrentiel".

Interrogé par l'AFP, Mitsubishi Motors a dit vouloir s'abstenir de tout commentaire.

Honda et Nissan, respectivement deuxième et troisième constructeur automobile japonais derrière Toyota, ont dit en mars envisager un "partenariat stratégique" dans l'électrique et les logiciels, s'unissant face aux défis qu'ils rencontrent malgré leur rivalité historique.

"Notre industrie est à un tournant significatif" avec l'arrivée de "nouveaux acteurs" en plus des constructeurs automobiles historiques, avait alors rappelé le directeur général de Nissan, Makoto Uchida, lors d'une conférence de presse commune.

Les constructeurs japonais cherchent à se renforcer rapidement dans l'électrique, un marché dont le décollage mondial depuis quelques années, surtout en Chine et en Europe, a pris de vitesse toute l'industrie automobile japonaise.

D'après le Nikkei, Honda, Nissan et Mitsubishi veulent s'entendre pour standardiser les logiciels embarqués qui contrôlent les véhicules. Ceux-ci seraient développés par les deux premiers et pourraient être utilisés dans les voitures du troisième.

Les constructeurs pourraient par ailleurs compléter leurs gammes de véhicules respectives, selon le journal, citant une possible entende de Honda, qui ne fabrique pas de véhicules hybrides rechargeables, avec Mitsubishi, ou encore une collaboration dans les mini-véhicules.