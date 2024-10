Automobile: l'équipementier Bosch manquera ses objectifs financiers en 2024

( AFP / THOMAS KIENZLE )

L'industriel Bosch, leader mondial des équipementiers automobiles, n'atteindra pas ses objectifs financiers pour l'année 2024 et n'exclut pas de nouvelles suppressions de postes en Allemagne, a affirmé son patron jeudi, en pleine crise du secteur automobile allemand.

"Actuellement, je ne peux pas exclure que nous devions encore ajuster nos capacités en personnel", a déclaré Stefan Hartung dans une interview au journal Tagesspiegel, sans donner plus détails.

Bosch a annoncé ces derniers mois plusieurs volets de suppressions d'emplois dans le monde, affectant quelque 7.000 postes au total. Les sites allemands sont parmi les plus concernés, notamment dans la division automobile, sous pression du virage vers la mobilité électrique, mais aussi dans les branches outillage et électroménager BSH.

Pour 2024, le patron du premier équipementier mondial prévoit un chiffre d'affaires "légèrement inférieur à celui de l'année précédente", évalué à 92 milliards d'euros, et une rentabilité opérationnelle de maximum 4%.

Le groupe de Stuttgart visait à l'origine un taux de 7% pour 2024, mais cet objectif est reporté à 2026.

Stefan Hartung s'inquiète d'un "affaiblissement" de l'industrie allemande, en raison notamment des "prix élevés de l'énergie", de "la surréglementation" et du "protectionnisme mondial". Les difficultés du puissant industriel plombe actuellement l'activité de la première économie européenne, à la croissance atone.

Le groupe Bosch tire près de deux tiers de ses revenus de l'industrie automobile, dont la transition vers l'électrique implique une transformation en profondeur de l'activité des sous-traitants longtemps tournés vers les modèles à moteur thermique.

Bosch, comme les autres équipementiers européens, subit le ralentissement de la demande pour les voitures, notamment électriques, et la concurrence de nouveaux acteurs - équipementiers chinois leaders de la production de batteries électriques et compagnies technologiques américaines spécialisés dans les logiciels intégrés aux voitures.

La Chine, où Bosch investit 800 millions d'euros par an et emploie 58.000 salariés, est "un marché extrêmement compétitif avec des clients exigeants et férus de technologie", ajoute le dirigeant.

Pour lui, les constructeurs allemands ne doivent pas avoir peur de s'y implanter, mais sans se rendre dépendant de ce seul marché.

Dans l'industrie automobile allemande, 140.000 emplois pourraient disparaître d'ici 2035 sous l'effet notamment du virage électrique et numérique, soit presque 20% du secteur actuel, d'après une récente étude de la fédération des constructeurs VDA.