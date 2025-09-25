Automobile-Grosjean va de nouveau piloter une F1, cinq ans après son terrible accident

Romain Grosjean

par Alan Baldwin

Le Français Romain Grosjean va de nouveau piloter une Formule 1 vendredi lors d'un test privé en Italie avec l'écurie Haas, cinq ans après l'effroyable accident qui avait failli le tuer et duquel il était miraculeusement sorti.

Haas a annoncé jeudi que le pilote de 39 ans, qui a couru pour l'équipe américaine pendant cinq saisons, testerait une Haas VF-23 de 2023 sur le circuit du Mugello.

"Dire que je suis excité à l'idée de revenir au volant d'une Formule 1 serait naturellement un euphémisme", a déclaré Romain Grosjean dans un communiqué. "Je n'arrive pas à croire que cela fait presque cinq ans, mais revenir et faire cette sortie avec mon ancienne équipe est vraiment quelque chose de spécial."

"Mes enfants avaient dessiné mon casque pour ce qui devait être mon dernier Grand Prix à Abou Dhabi en 2020, je vais enfin pouvoir le porter en dans une Formule 1 vendredi", a-t-il ajouté.

Le 29 novembre 2020, peu après le départ du Grand Prix de Bahreïn, la voiture du Français, pleine de carburant, avait traversé les barrières métalliques en bord de piste après un impact à 192 km/h, se déchirant en deux avant d'exploser en une boule de feu.

Le pilote, dont le pied gauche était initialement coincé et qui souffrait de brûlures aux mains, avait miraculeusement réussi à s'extirper au bout de 27 secondes.

Il a déclaré plus tard qu'il avait cru mourir, mais qu'il avait voulu s'extraire du brasier pour le bien de ses enfants.

"Je suis absolument ravi d'accueillir Romain Grosjean dans une Formule 1 pour la première fois depuis cinq ans, mais je suis particulièrement fier qu'il revienne dans l'une de nos voitures, c'est tout à fait normal", a déclaré Ayao Komatsu, le patron de l'écurie Haas, dans un communiqué.

Le patron de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, avait proposé à Romain Grosjean un test d'adieu en F1 au volant de l'une de ses voitures, mais celui-ci n'a jamais eu lieu en raison du Covid-19 et de l'emploi du temps chargé du Français, engagé notamment en IndyCar aux États-Unis.

(Reportage d'Alan Baldwin à Londres, version française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)