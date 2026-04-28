Automobile: BYD annonce une chute de 55% sur un an de son bénéfice net au 1er trimestre

Le premier constructeur mondial de véhicules électriques, le chinois BYD, a annoncé mardi une chute de 55% de son bénéfice net sur un an au premier trimestre 2026, la concurrence acharnée en Chine pesant sur les comptes du groupe.

( AFP / INA FASSBENDER )

Désormais devant l'américain Tesla en termes de ventes, l'entreprise chinoise a réalisé un bénéfice net de 4,08 milliards de yuans (510 millions d'euros) sur les trois premiers mois de l'année, selon un communiqué diffusé à la Bourse de Hong Kong.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 150,2 milliards de yuans (18,79 milliards d'euros), en baisse de 11,8% sur un an.

BYD est l'un des fleurons de l'industrie chinoise des véhicules électriques, laquelle est désormais à la pointe mondiale en matière de technologies et de rapport qualité-prix.

Malgré une progression fulgurante à l'international, le constructeur subi en Chine une féroce concurrence qui pèse sur sa rentabilité.

Des dizaines de marques locales se disputent le marché chinois à coup de technologies, d'innovations, mais aussi de ristournes, une guerre des prix qui rogne les bénéfices du groupe.

BYD avait annoncé le mois dernier un bénéfice net annuel en baisse de 19% pour 2025 - à 32,6 milliards de yuans (4,07 milliards d'euros).

Basée dans la métropole technologique de Shenzhen (sud de la Chine), le groupe chinois a ravi à Tesla sa place de numéro un mondial des véhicules électriques.

BYD avait vendu l'an passé 2,26 millions d'unités, contre 1,64 million pour l'entreprise américaine, cette dernière étant notamment lestée par la proximité de son patron Elon Musk avec le président américain Donald Trump.