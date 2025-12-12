Automobile: Ben Sulayem, seul candidat, réélu président de la FIA pour un deuxième mandat

Grand Prix d'Italie

Le président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) Mohammed Ben Sulayem a été réélu sans surprise vendredi pour quatre ans à la tête de l'instance dirigeante du sport automobile.

L'Émirati de 64 ans, ancien pilote de rallye, était le seul candidat à sa réélection lors de l'assemblée générale de la FIA à Tachkent, en Ouzbékistan, puisque ses opposants n'ont pas été en mesure de se présenter.

"Merci à tous les membres de la FIA d'avoir voté en nombre et de m'avoir fait confiance une fois de plus", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Nous avons surmonté de nombreux obstacles, mais aujourd'hui, ensemble, nous sommes plus forts que jamais."

L'Américain Tim Mayer avait brigué le poste avant de renoncer à sa candidature en octobre, déclarant que les statuts de la FIA empêchaient quiconque de défier Ben Sulayem.

La pilote suisse Laura Villars, qui souhaitait également se porter candidate, a intenté une action en justice pour tenter de suspendre l'élection, mais le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné au début du mois le maintien de l'élection.

La validité de l'élection pourra être "examinée, remise en cause ou annulée par le tribunal", avait déclaré Laura Villars après cette décision. Une audience dans ce dossier est prévue le 16 février.

Tim Mayer et Laura Villars n'ont pas été en mesure de constituer la liste requise de vice-présidents potentiels à partir d'une liste de 29 membres.

Chaque candidat doit nommer une personne issue de toutes les régions de la FIA mais la liste ne comporte qu'une seule Sud-Américaine, Fabiana Ecclestone, intégrée à l'équipe de Mohammed Ben Sulayem.

La FIA a déclaré que l'élection s'était déroulée conformément à ses statuts "par le biais d'un processus de vote solide et transparent, reflétant les fondements démocratiques de la fédération et la voix collective de ses membres dans le monde entier".

