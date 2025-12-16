 Aller au contenu principal
Auto-L'UE va assouplir l'interdiction du thermique en 2035-député
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 09:12

L'Union européenne (UE) va fixer à 90% l'objectif de réduction des émissions de CO2 pour les flottes des constructeurs automobiles à compter de 2035, a annoncé mardi le député européen Manfred Weber, assouplissant l'exigence actuelle qui était fixée à 100%.

"Cela signifie que toutes les motorisations après 2035 sont autorisées", a dit le président du Parti populaire européen (PPE) de centre-droit, premier groupe au Parlement européen.

Sous la pression intense de l'Allemagne, de l'Italie et de l'ensemble du secteur automobile, qui jugeaient l'objectif initial inatteignable, cette décision constitue un revirement par rapport à l'objectif d'interdire les moteurs thermiques à compter de 2035 en autorisant désormais jusqu'à 10% de véhicules non électriques au-delà de cet horizon.

(Philip Blenkinsop, Gilles Guillaume pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Environnement
