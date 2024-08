Australie: le géant minier BHP annonce une chute de son bénéfice net annuel, évoque des coûts exceptionnels

( AFP / WILLIAM WEST )

Le géant minier australien BHP a annoncé mardi une chute de son bénéfice net sur un an, plombé par des versements de compensations exceptionnelles et un engorgement sur le marché du nickel.

Le bénéfice net de l'entreprise s'est établi à 7,9 milliards de dollars (7 milliards d'euros), un effondrement de 39% sur la période allant jusqu'au 30 juin.

En cause notamment, selon le groupe, 37 milliards de réais (6,7 milliards de dollars, soit six milliards d'euros) dépensés à titre de compensation et de réparation après la rupture en 2015 au Brésil du barrage de Samarco, compagnie minière brésilienne dont BHP était copropriétaire.

Cette catastrophe survenue dans le sud-est du pays, près de la ville de Mariana, a fait 19 morts et engendré un désastre écologique.

BHP a également invoqué la suspension temporaire de l'exploitation du nickel en Australie-Occidentale en raison d'un engorgement du marché pour expliquer ses résultats.

Des chiffres que le directeur général Mike Henry a toutefois qualifiés de "solides", citant un bénéfice sous-jacent (sans coûts exceptionnels) en progression de 2%, à 13,7 milliards de dollars (12,3 milliards d'euros).

"A court terme, nous nous attendons à une volatilité du marché", a-t-il cependant prévenu, soulignant la reprise économique "inégale" de la Chine, l'un de ses principaux partenaires, dans les secteurs d'utilisation de l'énergie.