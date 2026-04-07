Arsenal arrache la victoire à Lisbonne
Sporting 0-1 Arsenal
But : Havertz (90’+1) pour les Gunners
Quel match exceptionnel, un festival de buts ! C’est ce qu’on aurait aimé vous écrire, mais de toute façon on peut vous dire ce qu’on veut, tout le monde était devant Real-Bayern. Sur la pelouse du Sporting, Arsenal a arraché la victoire en inscrivant l’unique but de son quart de finale aller de Ligue des champions (1-0) et se retrouve en bonne posture avant le retour à l’Etihad.…
LL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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