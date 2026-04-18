Aurélien Tchouaméni prend à nouveau la parole contre le racisme dans le foot
Comme d’hab’, Tchouaméni n’a pas peur de se mouiller.
Alors que l’affaire Vinicius-Prestianni a largement secoué le monde du foot en février dernier, après des propos supposément racistes de l’Argentin envers le Brésilien, Aurélien Tchouaméni, son coéquipier au Real s’est à nouveau exprimé sur le sujet dans le Pivot Podcast .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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