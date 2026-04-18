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Les choix offensifs d’Habib Beye face à Lorient
information fournie par So Foot 18/04/2026 à 16:30

Les choix offensifs d’Habib Beye face à Lorient

Les choix offensifs d’Habib Beye face à Lorient

Marseille veut marquer des buts ! C’est en tout cas ce que laisse penser la composition alignée par Habib Beye pour le déplacement de l’OM à Lorient, avec pas moins de cinq joueurs à vocation offensive qui vont démarrer en Bretagne. Si le schéma tactique est encore incertain, on dirait bien que le technicien marseillais dégaine un 3-5-2 , avec deux pistons portés vers l’avant : Igor Paixão et Hamed Junior Traoré. En pointe, Pierre-Emerick Aubameyang est soutenu par Amine Gouri et Mason Greenwood.

Derrière eux, le duo Højbjerg-Adbelli aura la lourde tâche de compenser cette animation très offensive, devant un trio Balerdi-Pavard-Emerson.…

JF pour SOFOOT.com

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Sport
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