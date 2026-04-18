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Rico Rizzitelli : des types comme lui ça n'existe pas
information fournie par So Foot 18/04/2026 à 15:57

Rico Rizzitelli : des types comme lui ça n'existe pas

Rico Rizzitelli : des types comme lui ça n'existe pas

Figure historique des magazines de So Press, de So Foot à Society , Rico Rizzitelli est mort sans prévenir au Chili, à l’âge de 64 ans. Il n’avait jamais mené une vie pour finir centenaire, mais ça fait bien chier quand tout s’arrête.

Rico Rizzitelli est mort le 15 avril dernier à Santiago du Chili, où il résidait depuis quelques années.

Dans l’univers ouaté et codifié des notules nécrologiques, cette phrase arrive en général en fin de premier paragraphe, après une introduction en forme d’anecdote censée résumer les différentes facettes du personnage avec douceur et légèreté. C’est plus vivant ainsi, plus émouvant, moins abrupt. Une certitude : il aurait détesté. Les mots « pisse-copie », « nul », « Tu vaux pas mieux que les autres » auraient possiblement été prononcés, possiblement dans cet ordre, et possiblement accompagnés d’autres commentaires plus sévères sur la presse écrite en général et celle de ce pays en particulier. Alors au diable l’introduction feutrée : Rico Rizzitelli est mort le 15 avril dernier à Santiago du Chili, où il résidait depuis quelques années. Et comme l’un de ses anciens camarades l’a écrit sur un réseau social qu’il exécrait, les pensées nous envahissent. …

Par Stéphane Régy pour SOFOOT.com

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