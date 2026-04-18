Reims et Troyes se reprennent en Ligue 2

Stade de Reims 3-2 Red Star

Buts : Nakamura (6 e ), Akieme (24 e ) et Tia (90 e +3) pour les Rémois // Ikanga (65 e ) et Hachem (90 e +5) pour les Audoniens

Au terme d’une semaine agitée, le Stade de Reims a retrouvé le chemin de la victoire face au Red Star après deux matchs nuls consécutifs et remonte à la quatrième place, juste devant son adversaire du jour, qui restait sur quatre matchs sans défaite (3-2) . Portés par les performances majuscules de Théo Léoni et Patrick Zabi, tous deux passeurs décisifs, les Rémois ont parfaitement entamé leur rencontre, ouvrant le score à la suite d’un beau mouvement collectif par l’intermédiaire de Keito Nakamura et doublant la mise avant même la demi-heure de jeu sur une finition clinique de Sergio Akieme. Avec ce score la pause, Reims va déjà beaucoup mieux.…

JF pour SOFOOT.com