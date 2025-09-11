Aurélien Tchouaméni inaugure un stade à son nom en Gironde
Un rêve devenu terrain de jeu.
Auteur d’un bon rassemblement avec les Bleus, malgré son expulsion ce mardi soir face à l’Islande (2-1) pour un tacle sur le tibia de Jon Dagur Thorsteinsson, Aurélien Tchouaméni a inauguré ce mercredi un stade à son nom dans la ville d’Artigues-près-Bordeaux (Gironde), son club formateur. …
