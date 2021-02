« Aujourd'hui, "Emmanuelle" n'excite plus personne »

Objet de tous les fantasmes, caricaturé ou encensé, le sexe - osons le mot - effraie autant qu'il excite. Homo sapiens inventa la pudeur, nous célébrons le voyeurisme. La religion fige l'ordre social et la vertu, nos contemporains célèbrent le plaisir sous toutes ses formes. Dans un retour étonnant, l'érotisme des Mille et Une Nuits serait aujourd'hui censuré par Twitter. L'impératrice chinoise Wu, concubine passée maîtresse dans l'art des homicides, inscrite au panthéon des féministes.

Autant d'anecdotes, de récits - petits, grands ou contradictoires - expliqués dans le second tome d'une bande dessinée, L'Incroyable Histoire du sexe. Livre II - De l'Afrique à l'Asie. Au crayon, la talentueuse Laetitia Coryn, et à la plume, Philippe Brenot, psychiatre et anthropologue. Pour Le Point, ce touche-à-tout, tantôt historien, tantôt thérapeute, lève - pudiquement s'entend - le voile sur l'histoire, la nôtre, avec un grand S.

Le Point : Le premier tome de votre « Incroyable Histoire du sexe » s'intéressait aux pratiques sexuelles en Occident, ce deuxième tome nous emmène, à travers les âges, en Afrique et en Asie. Existe-t-il une unicité de la sexualité humaine ?

Philippe Brenot : Ce deuxième volume parle de comment fait-on l'amour ailleurs, dans les autres cultures. C'est une plongée

