Audiences radio : France Inter au top, RTL décroche, Europe 1 respire

C'est l'heure du bilan de la rentrée des classes pour les radios françaises. Comme les élèves d'école primaire qui ont des évaluations de niveau scolaire, elles ont été mesurées aux mois de septembre et d'octobre par l'institut Médiamétrie. Cette année, les radios ont beaucoup animé le marché des transferts, le « mercato » des médias.



Sous la houlette de sa directrice, Adèle Van Reeth, le leader France Inter a remanié ses matinales et ses après-midi. Numéro trois sur le podium, France Info a recruté Jérôme Chapuis pour accompagner Salhia Brakhlia et succéder à Marc Fauvelle, parti diriger la rédaction de France Inter.

Toujours dans le rouge du côté des finances, Europe 1, en cours d'absorption par le groupe Vivendi de la famille Bolloré, a sorti le carnet de chèques pour s'attacher les services de Pascal Praud, le journaliste de CNews, et de Sophie Davant, figure historique de France Télévisions.

Pour quels résultats ? Selon le classement EAR publié jeudi 16 novembre, France Inter poursuit sa route largement en tête. La radio publique signe sa meilleure rentrée avec un peu moins de 7 millions d'auditeurs. Son audience cumulée augmente à 12,5 % (+ 0,2 point) et sa part d'audience – le critère qui fait référence pour négocier le prix des spots publicitaires –, à 13,7 % (+ 0,2 point également).

Portée par l'actualité, notamment la guerre entre Israël et le Hamas, la matinale de