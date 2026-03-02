Aucune victime française n'est à déplorer à ce stade au Moyen-Orient, dit Barrot

Aucune victime française n'est à déplorer à ce stade au Moyen-Orient, a déclaré lundi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, appelant à la désescalade entre l'Iran d'une part, Israël et les Etats-Unis d'autre part.

"Près de 400.000 Français sont résidents ou de passage dans la douzaine de pays de la région directement concernés par la situation", a-t-il déclaré lors d'un point de presse à Paris, soulignant que quinze postes diplomatiques, ambassades et consulats étaient mobilisés pour leur porter assistance.

"Notre dispositif est déjà organisé localement pour faciliter les sorties par voie terrestre lorsque c'est possible, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays concernés", a-t-il ajouté.

Selon des sources diplomatiques, environ 65.000 Français sont expatriés aux Émirats arabes unis, et 5.000 autres au Qatar. La France compte 900 militaires et civils aux Émirats arabes unis, répartis sur trois bases, selon ces mêmes sources.

