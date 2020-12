Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aucun Premier ministre britannique n'accepterait les demandes de l'UE, dit Johnson Reuters • 09/12/2020 à 13:56









AUCUN PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE N'ACCEPTERAIT LES DEMANDES DE L'UE, DIT JOHNSON LONDRES (Reuters) - Aucun Premier ministre britannique ne pourrait accepter les exigences sur lesquelles l'Union européenne "insiste actuellement", a déclaré mercredi Boris Johnson à quelques heures d'une rencontre avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "Nos amis dans l'UE insistent actuellement sur le fait que s'ils adoptaient à l'avenir une nouvelle loi à laquelle nous ne nous soumettrions pas dans ce pays (...), ils auraient automatiquement le droit de nous punir et nous infliger des mesures de représailles", a déclaré Boris Johnson devant la Chambre des communes. "Et deuxièmement, ils disent que le Royaume-Uni devrait être le seul pays au monde à ne pas avoir un contrôle souverain sur ses zones de pêche." "Je ne crois pas qu'un seul Premier ministre de ce pays ne devrait accepter ces termes", a ajouté Boris Johnson. Le Premier ministre britannique et Ursula von der Leyen se retrouvent mercredi soir à Bruxelles pour tenter de lever les obstacles à un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne et éviter une sortie désordonnée des Britanniques le 1er janvier prochain. (Guy Faulconbridge; version française Jean-Stéphane Brosse)

