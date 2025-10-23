Aucun athlète russe ou biélorusse ne participera aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina

Les athlètes russes et biélorusses ne participeront pas aux Jeux paralympiques d'hiver 2026 de Milan-Cortina, même sous bannière neutre, a annoncé jeudi le Comité international paralympique (IPC) après consultation des fédérations internationales.

Les deux pays ont été bannis des compétitions paralympiques après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022, mais ont retrouvé leurs droits de membres à part entière du Comité international paralympique après la levée de leurs suspensions partielles le mois dernier à l'issue d'un vote des organisations membres.

Cependant, chaque fédération internationale est chargée d'organiser les qualifications aux JO de sa discipline ainsi que l'admissibilité des athlètes.

"De la même manière que l'IPC respecte pleinement la décision de l'Assemblée générale de l'IPC de ne pas maintenir les suspensions partielles du Comité paralympique biélorusse et russe, nous respectons aussi pleinement les décisions de chaque fédération internationale concernant les sports qu'elle régit", a déclaré le président de l'IPC Andrew Parsons dans un communiqué. La Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) a voté mardi pour ne pas autoriser la participation des athlètes russes et biélorusses en tant qu'athlètes individuels neutres (AIN) dans ses épreuves de qualification pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques de Milan-Cortina.

L'Union internationale de biathlon (IBU) a confirmé que les fédérations de biathlon russe et biélorusse restaient suspendues de ses compétitions et, en janvier, World Curling a prolongé l'exclusion des athlètes des deux pays jusqu'à la fin de la saison 2024-25.

Cela signifie qu'aucune des deux nations ne peut se qualifier pour les Jeux. La Russie et la Biélorussie peuvent participer aux compétitions de hockey sur glace mais ne font pas partie des équipes engagées au tournoi de qualification pour les Jeux paralympiques de novembre.

Les Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 se dérouleront du 6 au 15 mars.

(Rédigé par Trevor Stynes, version française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)